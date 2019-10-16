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صورة اليوم: حمة الهمامي على خطى قيس سعيد

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأربعاء 16 أكتوبر صورة للأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي وهو بصدد شرب قهوة في أحد المقاهي الشعبية.
ولئن كان الصورة قديمة وتعود الى الحملة الانتخابية، إلا ان أنصار حزب العمال أعادوا نشرها.
و علّق رواد الفايسبوك " حمة سبق قيس سعيد الى الشعب لكن الشعب اختار قيس".
وأضاف البعض الأخر " حمة الهمامي ماعندوش زهر ".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191076

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h 52m |           
حمى ضاع وما فهم شي، تبع المهدي جمعة عندما تصور المهدي يأكل في اللبلابي فتصور هو كذلك يأكل في اللبلابي وما ربحش واليوم تصور قيس سعيد يشرب في قهوة في مقهى فولا رئيس فمشى يجري حمى يعمل في تصويرة وهو يشرب في قهوة ...
والنتيجة هي هي



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