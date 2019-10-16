صورة اليوم: حمة الهمامي على خطى قيس سعيد

Mercredi 16 Octobre 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأربعاء 16 أكتوبر صورة للأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي وهو بصدد شرب قهوة في أحد المقاهي الشعبية.ولئن كان الصورة قديمة وتعود الى الحملة الانتخابية، إلا ان أنصار حزب العمال أعادوا نشرها.و علّق رواد الفايسبوك " حمة سبق قيس سعيد الى الشعب لكن الشعب اختار قيس".وأضاف البعض الأخر " حمة الهمامي ماعندوش زهر ".