هيئة الإنتخابات تنظر في تقارير المخالفات قبل الإعلان عن النتائج الأولية الكاملة الاربعاء... وتسجيل 1592 مخالفة

Mardi 08 Octobre 2019





Credits Mosaique FM

عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مطولا للنظر في تقارير المخالفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية من الناحية القانونية وقواعد سيرها، وأهمها تقارير الرصد والمراقبة الصادرة عن هياكل وفرق عمل تابعة للهيئة نفسها، وتقارير الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري (هايكا)، والتي وصل عددها إلى 1592 مخالفة، منها 238 مخالفة اعتبرها المراقبون "خطيرة"، وذلك قبل الإعلان عن النتائج الأولية الكاملة مساء الاربعاء، حسب ما أفاد به (وات)، عضو الهيئة، عادل البرينصي.وقد استكملت الهيئة مساء أمس الاثنين إحصاء الأصوات والمقاعد للقائمات في كل دائرة انتخابية من الدوائر ال33 كلا على حدة، وتم نشر هذه الإحصاءات على الشاشات الإلكترونية في مركز الاعلام التابع للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، في انتظار الإعلان عنها غدا في ندوة صحفية في حدود الساعة السابعة مساء من يوم غد الاربعاء، وفق المصدر ذاته.وذكر عادل البرينصي أن عدد المخالفات التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بلغت 118 ملف مخالفة.وقال إن مجلس الهيئة يدرس احتمال إسقاط أصوات أو مقاعد بالنسبة لبعض القائمات، في حالة توفر الأدلة والتعليلات المقنعة وارتباطها بتجاوزات خطيرة، مثل خرق الصمت الانتخابي، وشراء الأصوات، والتأثير على الناخبين وغيرها، وفي تلك الحالة يفترض إعادة عد الأصوات في الدوائر المعنية.واستبعد المتحدث أن تؤثر التعديلات في ترتيب القائمات الفائزة، حتى في صورة حذف أصوات.يذكر أن النتائج الجزئية أظهرت تقدم حزب النهضة يليه حزب قلب تونس فائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة.التسجيل الصوتي لأنيس الجربوعي عضو هيئة الانتخابات