سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئاسة في عدد مشاهدات ''اللايف'' على ''اليوتيوب''

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - استضاف الاربعاء 11 سبتمبر، الاعلامي سمير الوافي في برنامجه الرئيس على قناة التاسعة مرشح ائتلاف الكرامة للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف.
وحسب ما أكّده الوافي فقد حقق سيف مخلوف أعلى نسبة مشاهدة في المباشر على موقع اليوتيوب مقارنة بجميع المنافسين وفي مختلف البرامج.
وقد عبّر سمير الوافي عن استغرابه من ذلك قائلا "تتفق معه أو تختلف...توافقه أو تعارضه...سيف الدين مخلوف يتجاوز كل البرامج في نسبة المشاهدة على اليوتيوب في اللايف...لم أتوقع هذا الرقم لكنه مفاجئ...وعجيب".
وحسب ما أكّده الوافي فقد حقق سيف مخلوف أعلى نسبة مشاهدة في المباشر على موقع اليوتيوب مقارنة بجميع المنافسين وفي مختلف البرامج.
وقد عبّر سمير الوافي عن استغرابه من ذلك قائلا "تتفق معه أو تختلف...توافقه أو تعارضه...سيف الدين مخلوف يتجاوز كل البرامج في نسبة المشاهدة على اليوتيوب في اللايف...لم أتوقع هذا الرقم لكنه مفاجئ...وعجيب".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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