Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Irhamni-Wa-Tameni  

سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئاسة في عدد مشاهدات ''اللايف'' على ''اليوتيوب''

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - استضاف الاربعاء 11 سبتمبر، الاعلامي سمير الوافي في برنامجه الرئيس على قناة التاسعة مرشح ائتلاف الكرامة للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف.

وحسب ما أكّده الوافي فقد حقق سيف مخلوف أعلى نسبة مشاهدة في المباشر على موقع اليوتيوب مقارنة بجميع المنافسين وفي مختلف البرامج.
وقد عبّر سمير الوافي عن استغرابه من ذلك قائلا "تتفق معه أو تختلف...توافقه أو تعارضه...سيف الدين مخلوف يتجاوز كل البرامج في نسبة المشاهدة على اليوتيوب في اللايف...لم أتوقع هذا الرقم لكنه مفاجئ...وعجيب".







  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 188968

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 09h 26m |           
من ويكيبيديا
الدين الرسمي لجزر المالديف هو الإسلام حيت تقدر نسبة المسلمين فيها حسب الإحصائيات التعدادية الدولية 100%، وينص الدستور على أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا مسلمين، ولا يمكن لأي غير مسلم ان يصبح مواطنًا بحسب المادة 9. وتنص المادة الثانية على أن الجمهورية مؤسسة على مبادئ الإسلام وتنص المادة 10 على أنه لن يطبق أي قانون ضد مبادئ الإسلام يمكن أن يطبق في البلاد. وتنص المادة 19 ان للمواطنين الحرية في أن يشاركوا أو يمارسوا أي نشاط لم يتم تحريمه في الشريعة
أو القانون.. ويتمسك معظم المالديفيين بتعاليم دينهم ويظهر ذلك في احتفالاتهم الدينية الرسمية.

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 09h 20m |           
Il s'exprime bien .Mais , concernant son programme et ses projets , ils sont plutôt caractérisés par le courage des jeunes , c'est pourquoi , ils manquent parfois de cohérence.C'est un candidat qui devrait mûrir davantage pour aspirer à ce poste.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 09h 00m |           
طبعا اسمي مكتوب فقد تابعت بعض فقراته على اليوتيوب .يعني تحطيم الرقم القياسي في نسب المشاهدة لا يعني مطلقا أنصاره بل هي رغبة الكثيرين في معرفة المختلف والمهم ملخص الحوار تبين أن الوافي يتمتع بقدرات فعلية في ادارة الحوار باقتدار أما سيف الدين فيتميز بحماس الشباب المبالغ فيه ويفتقر للخبرة وفوجئت بحمله لأفكار شعبوية مشابهة للعديد من المرشحين .هذا لا يمنع من رفعه لعديد الأفكار الممتازة كالتصدي
لسرقة أموال التونسيين من سفارة فرنسا لمن وقع رفض مطالب التأشيرة وهي جريمة تحيل تتغافل عنها وزارة الشؤون الخارجية والداخلية ونيابة عمومية الخ .منصب الرئيس بالنسبة اليه أخذا بالخاطر ولا يستهويه .

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 08h 54m |           
ما شاء الله و بارك

Ncgrh  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 08h 51m |           
مع احترامي له لكنه سقط في العديد من التناقضات اما عدم تركيز او كذب



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