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الوزير السابق فوزي عبد الرحمان مديرا لحملة عبد الكريم الزبيدي الانتخابية

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - كشف الخميس 22 أوت بلاغ ممضى باسم المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي عن أسماء فريق حملته الانتخابية ممثلي الأحزاب والقائمات المستقلة المساندة له .
ويضم فريق الزبيدي الوزير السابق للتكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان مديرا لحملته و حامد مبارك مديرا لمكتبه ومنسقا عامّا للحملة هو الوزير السابق خالد بن قدور ومديرا اداريا للحملة هو والي تونس السابق فاخر القفصي ومتحدثين اثنين باسم الحملة هما سناء غنيمة ومحمد هداية البناني.
كما يضم الفريق، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الزبيدي اليوم، ممثلين عن احزاب سياسية، واساسا نداء تونس وافاق تونس ونوابا زكوا ترشيحه للرئاسية على غرار فيصل التبيني.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187776

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Août 2019 à 13h 03m |           
اكيد بعد اول لقاء الكارثي مع الصحافيين لا خيار له الا بتغيير مدير حملته الانتخابية هذا ما يقدر فعله فقط لانه لا يستطيع تغيير نفسه لان ضعفه لا يتمثل في فريقه فقط بل في امكانياته الاتصالية والسياسية مدعوم من احزاب هي بنفسها محتاجة الى دعم



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