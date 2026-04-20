ترامب للبابا ليو: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وإلا سيموت ملايين الكاثوليك

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله خلال مقابلة: "هذه واحدة من أهم الحروب. قلت للبابا إنه لا يمكن السماح لهم (إيران) بامتلاك أسلحة نووية، لأنهم سيستخدمونها، وسيموت ملايين الأشخاص، بمن فيهم الإيطاليون والكاثوليك في جميع أنحاء العالم".يأتي ذلك في وقت سبق شن فيه القائد الأمريكي هجوما على البابا، قائلا إنه لا يحتاج إلى حبر أعظم يعارض سياسته، مدعيا أن البابا ليو ما كان ليدخل الفاتيكان لولا وجود ترامب نفسه في البيت الأبيض.وقد وصفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني هذه التصريحات بأنها "غير مقبولة"، فيما رد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تساعد إيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران.يُذكر أن البابا كان قد انتقد مرارا تصرفات الولايات المتحدة في إيران، ووصف تهديدات واشنطن للشعب الإيراني بأنها "غير مقبولة"، وفي بداية أفريل، بعد دعوة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث للصلاة من أجل العسكريين، قال البابا في عظته إن الرغبة في الهيمنة لا تتماشى مع طريق يسوع المسيح.من جهته، أشار سفير إيران في روسيا كاظم جلالي إلى أن الجمهورية الإسلامية، استنادا إلى عقيدتها الأمنية وفتوى المرشد الأعلى، أعلنت مرارا عدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأن برنامجها النووي سلمي.