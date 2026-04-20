موريتانيا.. سجن نائبتين معارضتين بتهمة المساس برموز الدولة والتحريض على العنف

وجهت النيابة العامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط ، اتهامات إلى نائبتين برلمانيتين، تشمل المساس بالرموز الوطنية ونشر عبارات ذات طابع عنصري عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأحالت الشرطة المختصة بمحاربة الجرائم السبرانية اليوم الاثنين، عضوي البرلمان مريم الشيخ وقامو عاشور إلى النيابة بعد أيام من توقيفهما بتهمة التلبس بإهانة رئيس الجمهورية.كما وجه الادعاء لهما تهم "التهديد والافتراء، والسب والشتم ونشرهما، وتوزيع عبارات عنصرية هدفها المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي".وأضافت النيابة العامة أن "النائبتين أحيلتا إلى السجن وفق مسطرة التلبس، عقب إحالتهما إلى النيابة العامة بعد توقيفهما قبل نحو أسبوعين".ومنعت الشرطة أنصار النائبتين من الاقتراب من قصر العدل حيث كان وكيل الجمهورية يستمع إلى المعتقلتين فيما نظم أنصارهما وقفة للتنديد بسجنهما وبانتهاك حصانتهما البرلمانية بشكل غير قانوني، إذ لم ترفع عنهما الحصانة واعتبرت النيابة أنهما اعتقلتا بحالة تلبس بالأفعال المنسوبة إليهما وهو ما يقول دفاعهما إنه مخالفة صريحة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان.وقال زعيم حركة "انبعاث التيار الانعتاقي" التي تنتمي إليها النائبتان بيرام الداه ولد اعبيد إن "اعتقالهما وسجنهما يرجع لكونهما من شريحة الأرقاء السابقين أي العرب السمر ولا حقوق لهما في بلدهما بسبب وضعهما الاجتماعي".ودعا في كلمة أثناء الاعتصام أمام قصر العدل اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراحهما.وبثت كل من مريم الشيخ وقامو عاشور بشكل منفصل، تسجيلا ينتقد بشكل حاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ويدعو الشعب إلى التحرك لرفض تدهور المعيشة ورفع أسعار المحروقات الذي أعلنته الحكومة مؤخرا.وتنتمي مريم الشيخ وقامو عاشور إلى حركة انبعاث التيار الانعتاقي الحقوقية المعارضة بزعامة عضو البرلمان بيرام الداه اعبيد.