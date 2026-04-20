مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخاصة: أي خطأ في حسابات الخصم سنضغط على زناد "التأديب النهائي"

وصرح محمد مخبر بأن الرد قد يحدث تحولا في معادلات المستقبل العالمي إلى ما هو أبعد من المنطقة.وأفاد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخاصة بأنهم واعون بألا تتحول المفاوضات إلى غطاء لـ"استراتيجية الاستنزاف" واستمرار الحرب.وأكد مخبر أن الدبلوماسية مرغوبة لدى الأمة فقط إذا كانت امتدادا للميدان والقوة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الوفاء بالالتزامات هو أساس الحوار البناء".وأضاف بزشكيان أن انعدام الثقة التاريخي العميق في إيران تجاه سلوك الحكومة الأمريكية لا يزال قائما، وأن الإشارات غير البناءة والمتناقضة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين تحمل رسالة مرة.وذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى استسلام إيران، مشددا على الإيرانيين لا يخضعون للقوة.وأكد الرئيس الإيراني خلال زيارة مفاجئة لأحد مراكز الإطفاء بالعاصمة طهران الاثنين، على أهمية الإدارة الرشيدة لظروف الحرب، لافتا إلى أن طهران تسعى إلى إنهاء الحرب بشرف وحكمة وبما يتناسب المصلحة.وأشار في الصدد إلى أن طهران "تعمل اليوم على التعامل مع هذه التحديات بحكمة وروية، مع صون كرامة الوطن، بما يضمن لنا إعادة إعمار ما تضرر، ومعالجة المشكلات القائمة وفق تخطيط دقيق وتركيز عال".كما أكد في تصريحاته على أهمية الإدارة الرشيدة في ظل ظروف الحرب، مشيرا إلى أنه لن يكون من الممكن تجاوز هذه الظروف الصعبة دون مشاركة ودعم شعبي.