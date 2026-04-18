طهران تعيد إغلاق مضيق هرمز وحزب الله ينفي صلته بمقتل جندي فرنسي

في اليوم العاشر للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى وعودة الوضع إلى حالته السابقة، مؤكدا أن هذا الممر المائي الإستراتيجي سيبقى تحت الإدارة المباشرة للقوات المسلحة الإيرانية وخاضعا لرقابة مشددة.وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه سابقا، وأوضح أن تشديد السيطرة على المضيق سيستمر ما دامت الولايات المتحدة، بحسب تعبيره، لا ترفع القيود عن حرية مرور السفن من إيران وإليها بشكل كامل.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا، مضيفا "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق"، وقال إن "إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهذه أخبار جيدة".وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من 8 ناقلات غاز البترول المسال، وعدة ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج.من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المفاوضات مع إيران ستتواصل في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى "بعض الأخبار الجيدة" بشأن إيران. وتعهد الرئيس الأمريكي بمساعدة لبنانوفي لبنان، أعلنت إسرائيل فرض خط أصفر في جنوب لبنان، وقالت إنه يسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة تدمير المباني والبنى التحتية التي تصنف تهديدا داخل الخط الأصفر.وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان إن دورية تابعة لها تعرضت لإطلاق نار بأسلحة خفيفة من جهات غير حكومية مؤكدة وفاة أحد جنود حفظ السلام متأثرا بجروحه، وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.ونفى حزب الله اللبناني الاتهامات بالوقوف وراء الهجوم داعيا إلى "توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات حول الحادث بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابساته".الجزيرة