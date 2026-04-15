ليلة الحسم: بايرن ميونخ وريال مدريد في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا

أفضلية ألمانية قبل الإياب





قوة “أليانز أرينا” سلاح إضافي



ريال مدريد يبحث عن الريمونتادا



تاريخ متوازن… وحسم مفتوح



صراع على بطاقة نصف النهائي



تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب “أليانز أرينا”، حيث يلتقي بايرن ميونخ و ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من، في قمة كروية مفتوحة على كل الاحتمالات.يدخل بايرن ميونخ المواجهة بأسبقية الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1 على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم.وتاريخيًا، يُعد الفريق البافاري قويًا في مثل هذه السيناريوهات، إذ نجح في التأهل فيبنظام الذهاب والإياب بعد فوزه خارج أرضه.يعوّل بايرن على سجله القوي على أرضه، حيث:* فاز في جميع مبارياته الأوروبية الخمس هذا الموسم* خسر مباراة واحدة فقط في آخر 28 مباراة أوروبية على ملعبهكما يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوز عريض في الدوري الألماني عزز صدارته واقترابه من اللقب.في المقابل، يخوض ريال مدريد المواجهة تحت ضغط النتائج الأخيرة محليًا، ما يزيد من أهمية هذه المباراة لإنقاذ موسمه القاري.ورغم ذلك، يملك الفريق الإسباني خبرة كبيرة في المسابقة، حيث:* فاز بآخر 7 مواجهات في ربع النهائي أمام أندية ألمانية* لم يخسر في آخر 4 مباريات على ملعب “أليانز أرينا”كما يتمتع بسجل إيجابي في المواجهات المباشرة الأخيرة أمام بايرن.رغم الأرقام التي تميل نسبيًا لصالح بايرن، فإن خبرة ريال مدريد الأوروبية تجعله خصمًا صعبًا في مثل هذه المواعيد، ما يضع الجماهير أماميدخل الفريقان المباراة بشعار واحد:، في لقاء يُنتظر أن يكون من أقوى مواجهات هذا الدور، حيث التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في سباق نحو المربع الذهبي.