ليلة الحسم: بايرن ميونخ وريال مدريد في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69df81666d4e06.14953993_nmpojefqghlik.jpg>
Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 13:15
      
تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب “أليانز أرينا”، حيث يلتقي بايرن ميونخ و ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في قمة كروية مفتوحة على كل الاحتمالات.

أفضلية ألمانية قبل الإياب

يدخل بايرن ميونخ المواجهة بأسبقية الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1 على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم.

وتاريخيًا، يُعد الفريق البافاري قويًا في مثل هذه السيناريوهات، إذ نجح في التأهل في 29 من أصل 30 مواجهة بنظام الذهاب والإياب بعد فوزه خارج أرضه.


قوة “أليانز أرينا” سلاح إضافي

يعوّل بايرن على سجله القوي على أرضه، حيث:

* فاز في جميع مبارياته الأوروبية الخمس هذا الموسم
* خسر مباراة واحدة فقط في آخر 28 مباراة أوروبية على ملعبه

كما يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوز عريض في الدوري الألماني عزز صدارته واقترابه من اللقب.

ريال مدريد يبحث عن الريمونتادا

في المقابل، يخوض ريال مدريد المواجهة تحت ضغط النتائج الأخيرة محليًا، ما يزيد من أهمية هذه المباراة لإنقاذ موسمه القاري.

ورغم ذلك، يملك الفريق الإسباني خبرة كبيرة في المسابقة، حيث:

* فاز بآخر 7 مواجهات في ربع النهائي أمام أندية ألمانية
* لم يخسر في آخر 4 مباريات على ملعب “أليانز أرينا”

كما يتمتع بسجل إيجابي في المواجهات المباشرة الأخيرة أمام بايرن.

تاريخ متوازن… وحسم مفتوح

رغم الأرقام التي تميل نسبيًا لصالح بايرن، فإن خبرة ريال مدريد الأوروبية تجعله خصمًا صعبًا في مثل هذه المواعيد، ما يضع الجماهير أمام مواجهة مفتوحة بين الواقعية الألمانية والهيبة القارية الإسبانية.

صراع على بطاقة نصف النهائي

يدخل الفريقان المباراة بشعار واحد: لا بديل عن التأهل، في لقاء يُنتظر أن يكون من أقوى مواجهات هذا الدور، حيث التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في سباق نحو المربع الذهبي.
