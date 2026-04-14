ترمب يتوقع مفاوضات قريبة مع طهران وانطلاق المحادثات بشأن لبنان

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 21:16
      
في اليوم السابع من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن تميل للذهاب إلى مفاوضات مع طهران خلال اليومين القادمين، في حين انطلقت محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة.

وقال ترمب لنيويورك بوست، إن "هناك أمور تحدث حاليا بشأن المفاوضات مع إيران لكنها بطيئة نوعا ما"، وأضاف "لا أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستعقد في باكستان ولدينا مكان آخر نفكر في الانتقال إليه"، مشيرا إلى احتمالية عقد جولة المفاوضات القادمة في دولة أوروبية.


على جانب آخر، انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الثلاثاء، محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بالتوازي مع التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على الأرض.


وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات اللبنانية الإٍسرائيلية في واشنطن فرصة تاريخية، وأضاف "يمكننا البدء في المضي قدما ووضع الإطار العام"، مؤكدا أن "التعقيدات لن تحل جميعا في الساعات الست المقبلة"، وأن "الأمر يتعلق بوضع حد نهائي لعشرين أو 30 عاما من نفوذ حزب الله".

وفي سياق منفصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 10 آلاف بحّار وجندي و12 سفينة حربية وعشرات الطائرات يحاصرون موانئ إيران، وأضافت أنه "لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي في الـ24 ساعة الأولى".
