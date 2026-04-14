بعد غياب طويل.. الجزائر تمنح "بريتيش بتروليوم" رخصة استكشاف في حوض الشرق

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" (ALNAFT) في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن منح شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) العالمية رخصة استكشاف في الجزائر، وذلك ضمن حوض الشرق.بعد غياب طويل.. الجزائر تمنح "بريتيش بتروليوم" رخصة استكشاف في حوض الشرقوتعد هذه الخطوة مؤشرا على تجدد ثقة المستثمرين الدوليين بالإمكانات الواعدة للقطاع المنجمي الجزائري.وأوضحت "ألنفط" في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جاذبية المجال المنجمي الوطني وفتح آفاق جديدة للاستكشاف، مشيرة إلى أن عودة عملاق الطاقة البريطاني إلى الجزائر تُعدّ "إشارة قوية إلى تجدد ثقة الشركات الدولية في إمكانات البلاد"، ضمن شراكة استراتيجية تروج لها الوكالة.ويُذكر أن المجال المنجمي الجزائري يمتد على مساحة تتجاوز 1.7 مليون كيلومتر مربع، ويضم مناطق شاسعة ذات إمكانات هيدروكربونية واعدة، في وقت يشهد فيه قطاع الاستكشاف تطوراً سريعاً في التكنولوجيات المستخدمة. وأكدت "ألنفط" أنها تعمل على إطلاق ديناميكية جديدة قائمة على الابتكار وإدماج التقنيات المتقدمة، بهدف تحسين المعرفة بالباطن الأرضي وفتح مسارات جديدة لتثمين موارد المحروقات.وتستهدف الرخصة الممنوحة لشركة "بي بي" حوض الشرق تحديداً، مع الطموح لتوظيف تكنولوجيات متطورة في عمليات الاستكشاف، مما يُسهم في تعميق فهم الإمكانات الطاقوية لهذه المنطقة الواعدة.ومن خلال هذه المبادرة، تجدّد "ألنفط" تأكيد إرادتها في تعزيز ديناميكية الاستكشاف الهيدروكربوني، وجذب استثمارات دولية رائدة، ودعم التنمية المستدامة لقطاع المحروقات في الجزائر، بما يُعزّز مكانة البلاد كوجهة استراتيجية للاستثمار الطاقوي على المستوى العالمي.يذكر أنه وفي سبتمبر 2022، أعلنت "BP" عن قبولها بيع أصولها في الجزائر لشركة Eni الإيطالية، بما في ذلك حصصها في حقلي الغاز الرئيسيين "عين أمناس" و"عين صالح"، حيث اكتملت عملية البيع رسميا في 28 فيفري 2023، بعد الحصول على الموافقات الرسمية، لتنهى BP بذلك وجودها الذي استمر لأكثر من 30 عاما في الجزائر.