Babnet   Latest update 19:05 Tunis

بعد غياب طويل.. الجزائر تمنح "بريتيش بتروليوم" رخصة استكشاف في حوض الشرق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69de7e55305783.49426095_lpfhgjnemqiko.jpg>
Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 18:48
      
أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" (ALNAFT) في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن منح شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) العالمية رخصة استكشاف في الجزائر، وذلك ضمن حوض الشرق.

وتعد هذه الخطوة مؤشرا على تجدد ثقة المستثمرين الدوليين بالإمكانات الواعدة للقطاع المنجمي الجزائري.

وأوضحت "ألنفط" في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جاذبية المجال المنجمي الوطني وفتح آفاق جديدة للاستكشاف، مشيرة إلى أن عودة عملاق الطاقة البريطاني إلى الجزائر تُعدّ "إشارة قوية إلى تجدد ثقة الشركات الدولية في إمكانات البلاد"، ضمن شراكة استراتيجية تروج لها الوكالة.


ويُذكر أن المجال المنجمي الجزائري يمتد على مساحة تتجاوز 1.7 مليون كيلومتر مربع، ويضم مناطق شاسعة ذات إمكانات هيدروكربونية واعدة، في وقت يشهد فيه قطاع الاستكشاف تطوراً سريعاً في التكنولوجيات المستخدمة. وأكدت "ألنفط" أنها تعمل على إطلاق ديناميكية جديدة قائمة على الابتكار وإدماج التقنيات المتقدمة، بهدف تحسين المعرفة بالباطن الأرضي وفتح مسارات جديدة لتثمين موارد المحروقات.

وتستهدف الرخصة الممنوحة لشركة "بي بي" حوض الشرق تحديداً، مع الطموح لتوظيف تكنولوجيات متطورة في عمليات الاستكشاف، مما يُسهم في تعميق فهم الإمكانات الطاقوية لهذه المنطقة الواعدة.

ومن خلال هذه المبادرة، تجدّد "ألنفط" تأكيد إرادتها في تعزيز ديناميكية الاستكشاف الهيدروكربوني، وجذب استثمارات دولية رائدة، ودعم التنمية المستدامة لقطاع المحروقات في الجزائر، بما يُعزّز مكانة البلاد كوجهة استراتيجية للاستثمار الطاقوي على المستوى العالمي.

يذكر أنه وفي سبتمبر 2022، أعلنت "BP" عن قبولها بيع أصولها في الجزائر لشركة Eni الإيطالية، بما في ذلك حصصها في حقلي الغاز الرئيسيين "عين أمناس" و"عين صالح"، حيث اكتملت عملية البيع رسميا في 28 فيفري 2023، بعد الحصول على الموافقات الرسمية، لتنهى BP بذلك وجودها الذي استمر لأكثر من 30 عاما في الجزائر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327455

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
15:59
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
19°-13
21°-14
21°-13
24°-13
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>