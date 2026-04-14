إيطاليا تعلّق تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل، والتي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، في ظل استمرار النزاعات في الشرق الأوسط.
وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، على هامش فعالية في فيرونا، إن الحكومة قررت هذا الإجراء “نظرًا للوضع الراهن”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية.
إخطار رسمي وتعليق مذكرة 2016وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدفاع غويدو كروسيتو رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإبلاغه بقرار تعليق مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي دخلت حيّز التنفيذ سنة 2016.
وتنص هذه المذكرة على إطار للتعاون العسكري يشمل تبادل المواد العسكرية والتكنولوجيا، مع تجديد تلقائي كل خمس سنوات.
توتر دبلوماسي على خلفية أحداث ميدانيةويأتي هذا القرار في سياق توتر العلاقات الثنائية بين البلدين، عقب حوادث إطلاق نار تحذيرية من قبل الجيش الإسرائيلي على قوافل تابعة لقوة يونيفيل، التي تضم جنودًا إيطاليين.
وعلى إثر ذلك، أمر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى روما، فيما ردّت إسرائيل باستدعاء السفير الإيطالي في تل أبيب.
دعوات لمواصلة المسار الدبلوماسيوفي موازاة ذلك، شددت ميلوني على ضرورة مواصلة مفاوضات السلام، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز لما يمثله من دور حيوي في إمدادات الطاقة والمواد الأساسية.
ويعكس هذا التطور تصاعد الحذر الأوروبي تجاه تطورات الوضع الإقليمي، وسط دعوات لتغليب الحلول الدبلوماسية وتفادي مزيد من التصعيد.
