إيطاليا تعلّق تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

إخطار رسمي وتعليق مذكرة 2016



توتر دبلوماسي على خلفية أحداث ميدانية



دعوات لمواصلة المسار الدبلوماسي



أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء،، والتي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، في ظل استمرار النزاعات في الشرق الأوسط.وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، على هامش فعالية في فيرونا، إن الحكومة قررت هذا الإجراء “”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية.وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدفاع غويدو كروسيتو رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإبلاغه بقرار تعليق مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي دخلت حيّز التنفيذ سنة 2016.وتنص هذه المذكرة علىيشمل تبادل المواد العسكرية والتكنولوجيا، معويأتي هذا القرار في سياقبين البلدين، عقب حوادث إطلاق نار تحذيرية من قبل الجيش الإسرائيلي على قوافل تابعة لقوة يونيفيل، التي تضم جنودًا إيطاليين.وعلى إثر ذلك، أمر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى روما، فيما ردّت إسرائيل باستدعاء السفير الإيطالي في تل أبيب.وفي موازاة ذلك، شددت ميلوني على، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهميةلما يمثله من دور حيوي في إمدادات الطاقة والمواد الأساسية.ويعكس هذا التطورتجاه تطورات الوضع الإقليمي، وسط دعوات لتغليب الحلول الدبلوماسية وتفادي مزيد من التصعيد.