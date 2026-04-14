Babnet   Latest update 15:37 Tunis

إيطاليا تعلّق تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69de41cbbdc883.91009929_lmfpqjnehikog.jpg>
Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 14:28
      
أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل، والتي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، في ظل استمرار النزاعات في الشرق الأوسط.

وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، على هامش فعالية في فيرونا، إن الحكومة قررت هذا الإجراء “نظرًا للوضع الراهن”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية.


إخطار رسمي وتعليق مذكرة 2016

وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدفاع غويدو كروسيتو رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإبلاغه بقرار تعليق مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي دخلت حيّز التنفيذ سنة 2016.


وتنص هذه المذكرة على إطار للتعاون العسكري يشمل تبادل المواد العسكرية والتكنولوجيا، مع تجديد تلقائي كل خمس سنوات.

توتر دبلوماسي على خلفية أحداث ميدانية

ويأتي هذا القرار في سياق توتر العلاقات الثنائية بين البلدين، عقب حوادث إطلاق نار تحذيرية من قبل الجيش الإسرائيلي على قوافل تابعة لقوة يونيفيل، التي تضم جنودًا إيطاليين.

وعلى إثر ذلك، أمر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى روما، فيما ردّت إسرائيل باستدعاء السفير الإيطالي في تل أبيب.

دعوات لمواصلة المسار الدبلوماسي

وفي موازاة ذلك، شددت ميلوني على ضرورة مواصلة مفاوضات السلام، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز لما يمثله من دور حيوي في إمدادات الطاقة والمواد الأساسية.

ويعكس هذا التطور تصاعد الحذر الأوروبي تجاه تطورات الوضع الإقليمي، وسط دعوات لتغليب الحلول الدبلوماسية وتفادي مزيد من التصعيد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327427

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
15:59
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-13
19°-13
21°-14
21°-13
24°-13
  • Avoirs en devises 24612,8
  • (13/04)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,40065 DT
  • (13/04)
  • 1 $ = 2,90533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>