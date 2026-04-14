ستارمر وماكرون يعقدان مباحثات دولية حول مضيق هرمز في باريس

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 12:49
      
أفادت "بي إيه ميديا" بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقدان في باريس الجمعة المقبل مباحثات دولية حول سبل تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن ستارمر وماكرون سيشاركان معا في استضافة هذه القمة، ونقلت عن المتحدث باسم ستارمر قوله اليوم الثلاثاء إن القمة ستعمل على دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع.


وكان الرئيس الفرنسي قد أوضح في وقت سابق أن الدول المنضوية في هذه المبادرة ستعمل على تنفيذ "مهمة دفاعية بحتة، بمعزل عن أطراف النزاع المتحاربة"، على أن يتم تفعيلها حالما تسمح الظروف بذلك.


وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني، ومن المقرر أن تعقد "لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط" اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء لبحث الأوضاع في مضيق هرمز.
