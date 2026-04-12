ترامب يهدد إيران ويطالب بفتح مضيق هرمز فورا بعد انهيار مفاوضات إسلام آباد

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وطالبها بفتح مضيق هرمز كما وعدت سابقا معتبرا أن ما فعلته تسبب في إثارة القلق والاضطراب والمعاناة لدى الأفراد والدول في العالم.وكتب ترامب في منصة "تروث سوشيال": "يزعمون أنهم قاموا بزرع ألغام في المياه، رغم أن أسطولهم البحري بالكامل، ومعظم القطع البحرية المخصصة لـ"زرع الألغام" لديهم، قد دُمرت تدميرا شاملا".وجاء في منشور ترامب:ربما يكونون قد فعلوا ذلك بالفعل، ولكن أي مالك سفينة قد يجرؤ على المخاطرة في ظل هذا الوضع؟إن ما حدث يمثل عارا كبيرا وضررا دائما يلحق بسمعة إيران، وبما تبقى من "قادتها" غير أننا قد تجاوزنا مرحلة الانشغال بكل تلك الأمور.كما وعدوا، فإنه يجدر بهم أن يشرعوا فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذا الممر المائي الدولي، وبأقصى سرعة ممكنة! فهم ينتهكون كافة القوانين والأعراف المرعية دون استثناء.لقد تلقيت إحاطة شاملة ومفصلة من نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر بشأن الاجتماع الذي عُقد في إسلام آباد.بدأ الاجتماع مع الجانب الإيراني في ساعات الصباح الأولى، واستمر طوال الليل، ليقارب بذلك الـ20 ساعة.بوسعي أن أخوض في تفاصيل دقيقة، وأن أتحدث عن الكثير من المكاسب التي تحققت غير أن هناك أمراً واحداً فقط هو الذي يكتسب الأهمية القصوى: ألا وهو أن إيران ترفض رفضا قاطعا التخلي عن طموحاتها النووية! ومن جوانب عديدة.