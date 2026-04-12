فانس يغادر إسلام آباد دون التوصل لاتفاق والإيرانيون يلومون أمريكا

في اليوم الخامس من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه سيغادر إسلام آباد دون تحقيق اتفاق في المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن هذا سيئ للإيرانيين أكثر من كونه سيئا للأمريكيين.وأضاف فانس في إحاطة صحفية عاجلة من إسلام آباد أن الوفدين تفاوضا لنحو 21 ساعة دون التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لكليهما، مشيرا إلى إن الإيرانيين رفضوا الالتزام بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وأكد أن ذلك مطلب رئيسي للرئيس دونالد ترمب.وأفادت وكالة تسنيم بانتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، وقالت إن عدم التوصل إلى اتفاق مردّه المطالب الأمريكية المفرطة.