فانس: الولايات المتحدة مستعدة لمدّ يد العون لإيران

أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس عن استعداد الولايات المتحدة لمدّ يد العون لإيران إذا لمست حسن نيتها في مفاوضات إسلام آباد.وقال فانس للصحفيين: "كما قال رئيس الولايات المتحدة، إذا كان الإيرانيون على استعداد للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد مستعدون لتقديم يد العون".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع ​وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى ​أنحاء ⁠الشرق الأوسط، كما تسببت في اضطراب غير مسبوق بإمدادات الطاقة في العالم.بدورها أكدت إيران أن الاتفاق على التفاوض مع الولايات المتحدة تم على أساس خطة إيران المكونة من 10 نقاط، وأنها لا تريد هدنة تمكن العدو من إعادة تسليح نفسه وشن عدوان جديد.