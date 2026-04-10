Babnet   Latest update 18:11 Tunis

فانس: الولايات المتحدة مستعدة لمدّ يد العون لإيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d9293692bad7.02734106_niekpjmohqflg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 17:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس عن استعداد الولايات المتحدة لمدّ يد العون لإيران إذا لمست حسن نيتها في مفاوضات إسلام آباد.

وقال فانس للصحفيين: "كما قال رئيس الولايات المتحدة، إذا كان الإيرانيون على استعداد للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد مستعدون لتقديم يد العون".


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع ​وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى ​أنحاء ⁠الشرق الأوسط، كما تسببت في اضطراب غير مسبوق بإمدادات الطاقة في العالم.


بدورها أكدت إيران أن الاتفاق على التفاوض مع الولايات المتحدة تم على أساس خطة إيران المكونة من 10 نقاط، وأنها لا تريد هدنة تمكن العدو من إعادة تسليح نفسه وشن عدوان جديد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327214

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-15
23°-14
23°-13
18°-13
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>