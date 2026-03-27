استطلاع: تراجع قياسي في شعبية ترامب وسط تصاعد معارضة الحرب على إيران

تراجع الدعم حتى داخل الجمهوريين



انقسام حول الأداء العسكري وتشاؤم بشأن الحرب



كشف استطلاع رأي حديث أجرته شبكة “فوكس نيوز” عن تحوّل لافت في المزاج العام داخل الولايات المتحدة، حيث عبّرعن استيائهم من طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملف الإيراني.وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أُنجز بين 20 و23 مارس 2026، أن، وهي أعلى نسبة معارضة يتم تسجيلها خلال فترتيه الرئاسيتين.وللمرة الأولى، سجّلت المعارضة داخل صفوف الحزب الجمهوري ارتفاعا ملحوظا بلغ، في وقت تراجع فيه دعم أنصار الحزب للرئيس منخلال عام واحد.كما كشفت البيانات عن انقسام حزبي حاد، حيث بلغت نسبة المعارضةعلى الصعيد العسكري، انقسمت آراء الأمريكيين حول أداء الجيش، إذ اعتبرأن الأداء “جيد أو ممتاز”، مقابلرأوا أنه “مقبول أو ضعيف”.أما بخصوص أفق الحرب على إيران، فقد ساد التشاؤم، حيث استبعدت الغالبية انتهاء العمليات قريبا. وتوقعنهاية الحرب خلال أسابيع، مقابلرجحوا استمرارها لأشهر، ولعام كامل، فيما اعتبر نحوأنها قد تتواصل لأكثر من عام.وشمل الاستطلاع عينة عشوائية من، تم اختيارهم من قاعدة بيانات الناخبين الوطني، عبر مقابلات مباشرة ووسائل رقمية.