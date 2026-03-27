استطلاع: تراجع قياسي في شعبية ترامب وسط تصاعد معارضة الحرب على إيران

Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 06:26
      
كشف استطلاع رأي حديث أجرته شبكة “فوكس نيوز” عن تحوّل لافت في المزاج العام داخل الولايات المتحدة، حيث عبّر 64 بالمائة من الناخبين عن استيائهم من طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملف الإيراني.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أُنجز بين 20 و23 مارس 2026، أن 59 بالمائة من الأمريكيين يعارضون الأداء العام لترامب، وهي أعلى نسبة معارضة يتم تسجيلها خلال فترتيه الرئاسيتين.


تراجع الدعم حتى داخل الجمهوريين

وللمرة الأولى، سجّلت المعارضة داخل صفوف الحزب الجمهوري ارتفاعا ملحوظا بلغ 16 بالمائة، في وقت تراجع فيه دعم أنصار الحزب للرئيس من 92 بالمائة إلى 84 بالمائة خلال عام واحد.


كما كشفت البيانات عن انقسام حزبي حاد، حيث بلغت نسبة المعارضة 95 بالمائة لدى الديمقراطيين و75 بالمائة لدى الناخبين المستقلين.

انقسام حول الأداء العسكري وتشاؤم بشأن الحرب

على الصعيد العسكري، انقسمت آراء الأمريكيين حول أداء الجيش، إذ اعتبر 58 بالمائة أن الأداء “جيد أو ممتاز”، مقابل 41 بالمائة رأوا أنه “مقبول أو ضعيف”.

أما بخصوص أفق الحرب على إيران، فقد ساد التشاؤم، حيث استبعدت الغالبية انتهاء العمليات قريبا. وتوقع 13 بالمائة فقط نهاية الحرب خلال أسابيع، مقابل 37 بالمائة رجحوا استمرارها لأشهر، و15 بالمائة لعام كامل، فيما اعتبر نحو 35 بالمائة أنها قد تتواصل لأكثر من عام.


وشمل الاستطلاع عينة عشوائية من 1001 ناخب أمريكي مسجل، تم اختيارهم من قاعدة بيانات الناخبين الوطني، عبر مقابلات مباشرة ووسائل رقمية.
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
