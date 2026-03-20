"جبناء".. ترامب يشن هجوما لاذعا على دول الناتو

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لعدم رغبتهم في المشاركة بحرب إيران وعملية فتح مضيق هرمز المعطل.

وفي منشور على منصة "ثروت سوشال"، وصف ترامب دول الناتو بـ"الجبناء".


وقال الرئيس الأميركي: "من دون الولايات المتحدة، حلف الناتو مجرد قوة جوفاء. لم يرغبوا في الانضمام إلى المعركة لوقف إيران النووية".


وتابع: "الآن بعد أن حسمت هذه المعركة عسكريا، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يتذمرون من ارتفاع أسعار النفط التي يجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تعد السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط".

واستطرد ترامب: "من السهل عليهم القيام بذلك، مع مخاطر ضئيلة للغاية".

وختم منشوره قائلا: "جبناء. لن ننسى".
