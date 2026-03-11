Babnet   Latest update 19:12 Tunis

الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الهجوم على المدرسة في مدينة ميناب الإيرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2e0cda21472.35590437_ipehqnflgomjk.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 17:51
      
تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على المدرسة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن معلومات أولية لتحقيق الجيش الأمريكي في الحادث.

وفقاً للصحيفة، تم استهداف المدرسة بصاروخ "توماهوك" بسبب خطأ في تحديد الهدف ناجم عن بيانات استخباراتية قديمة قدمتها وكالة الاستخبارات في وزارة الحرب الأمريكية.

هذا وفي 28 فيفري، أعلنت السلطات الإيرانية أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي البلاد. ووفقًا للجانب الإيراني، بلغ عدد القتلى 175 شخصاً، معظمهم من التلميذات، بالإضافة إلى أولياء أمور ومعلمين. كما أصيب 95 شخصًا آخر.


رغم ذلك اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالضربة دون تقديم أي دليل؛ ثم اتضح لاحقاً أن حطام الصاروخ في موقع الحادث يحمل علامات أمريكية.
