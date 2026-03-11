Babnet   Latest update 11:17 Tunis

إيران شنت هجمات صاروخية مكثفة على إسرائيل وقواعد أمريكية في الشرق الأوسط خلال الليل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 10:11
      
وجهت القوات الإيرانية ضربات صاروخية واسعة النطاق خلال ليل يوم أمس الثلاثاء 10 مارس، مستهدفة منطقة بئر يعقوب في إسرائيل، وقاعدة أمريكية في أربيل بالعراق، ومواقع تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في المنطقة، حسبما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى أنه تم تنفيذ الضربات بواسطة صواريخ "خيبارشكان" و"قادر" الثقيلة ذات الرؤوس الحربية تزن عدة أطنان، بالإضافة إلى صواريخ "خرمشهر" و"خيبر" المجهزة برؤوس حربية انشطارية.


بدوره أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن طهران ستواصل شن ضربات انتقامية ضد إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تنفذ منها هجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
.

