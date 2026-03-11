إصابة 4 أشخاص جراء سقوط طائرتين مسيرتين بالقرب من مطار دبي

أصيب 4 أشخاص جراء سقوط طائرتين مسيرتين بالقرب من مطار دبي، حسبما ذكرت حكومة إمارة دبي.وأوضحت الحكومة في بيان على موقع "إكس"، بتحطم طائرتين مسيرتين بالقرب من مطار دبي الدولي، ما أدى إلى إصابات طفيفة لمواطنين من غانا، ومواطن بنغلاديشي، وإصابات متوسطة لمواطن هندي.ولم يؤثر هذا الحادث على الحركة الجوية في المطار.