تضرر سفينة تجارية بقذيفة في مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b121b2bf1fd4.64129130_pfijoqkglhmen.jpg>
صورة تعبيرية
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 09:01
      
وكالات - تعرضت سفينة تجارية بقذيفة في مضيق هرمز، حسبما أفاد مركز تنسيق عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية.

وجاء في البيان الصادر عن المركز: "تلقى مركز تنسيق عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 25 ميلًا بحريا شمال غرب رأس الخيمة في دولة الإمارات، وأفاد قبطان سفينة الحاويات بتعرضها لأضرار يُرجح أنها ناجمة عن قذيفة مجهولة، ولا يزال حجم الأضرار غير محدد حتى الآن، فيما يواصل طاقم السفينة التحقيق في الحادثة، كما أكد القبطان أن جميع أفراد الطاقم بخير... ويوصي المركز السفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز التنسق، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث."


وفي 2 مارس، أعلن اللواء في الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس صادرات النفط العالمية، على خلفية العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.


ولاحقا في 5 مارس، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز لم يُغلق، إلا أن السفن وناقلات النفط تتجنب عبوره خوفًا من التعرض لضربات من الطرفين.

وفي 10 مارس، أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال علي رضا تنكسيري عن استمرار إغلاق مضيق "هرمز" أمام جميع السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.
