لأول مرة.. قاذفات أمريكية B-1 تقلع من بريطانيا لتنفيذ ضربات على إيران

أفادت قناةالعبرية بأن ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طرازأقلعت منلتنفيذ ضربات على إيران، في خطوة وُصفت بأنها تطور نوعي يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية.وذكرت القناة أنويسمح للولايات المتحدة بتنفيذ، مقارنة بالعمليات التي تنطلق من الأراضي الأمريكية والتي تتطلب ساعات طويلة من الطيران.ويأتي هذا التطور بعد أن منحالأسبوع الماضي الإذن للرئيس الأمريكيباستخدام القواعد الجوية البريطانية لشن ضربات ضد إيران.وبحسب المعطيات المتداولة، كانتضمن تحركات عسكرية اعتُبرت تمهيدا للعمليات الجارية.وتشهد المنطقة، مع استمرار تبادل الضرباتبين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي على عدة جبهات.