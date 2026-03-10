Babnet   Latest update 22:55 Tunis

لأول مرة.. قاذفات أمريكية B-1 تقلع من بريطانيا لتنفيذ ضربات على إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b0914791ba86.75001886_gokjimephqlnf.jpg>
B1 USAF, Public domain, via Wikimedia Commons
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 22:10
      
أفادت قناة "كان" العبرية بأن ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1 أقلعت من الأراضي البريطانية لتنفيذ ضربات على إيران، في خطوة وُصفت بأنها تطور نوعي يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وذكرت القناة أن إطلاق الهجمات من أوروبا يختصر زمن الوصول إلى الأهداف ويسمح للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات متكررة بوتيرة أسرع، مقارنة بالعمليات التي تنطلق من الأراضي الأمريكية والتي تتطلب ساعات طويلة من الطيران.


ويأتي هذا التطور بعد أن منح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي الإذن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القواعد الجوية البريطانية لشن ضربات ضد إيران.


وبحسب المعطيات المتداولة، كانت قاذفة أمريكية من طراز B-1 قد هبطت في المملكة المتحدة في وقت سابق ضمن تحركات عسكرية اعتُبرت تمهيدا للعمليات الجارية.

وتشهد المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا منذ 28 فيفري، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي على عدة جبهات.
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
