الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة الـ36 من عمليات "الوعد الصادق 4"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b0887a8316a4.51851137_ikjgpmfhnqeol.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 22:05
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إطلاق الموجة السادسة والثلاثين من عمليات "الوعد الصادق 4"، ضمن الهجمات المتواصلة في إطار التصعيد العسكري مع إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان أن الهجمات استهدفت مواقع داخل إسرائيل إضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية.


وأشار البيان إلى أن الموجة الجديدة شملت استخدام صواريخ "قدر" و"عماد" و"خيبر شكن"، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية.


كما بثّت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يوثق عملية الإطلاق المركبة التي نفذتها وحدات الحرس الثوري ضمن هذه العملية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية منذ 28 فيفري، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي على عدة جبهات.
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
