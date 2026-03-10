"بلومبرغ": تراجع شبه كامل لحركة السفن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر

أفادت وكالةبأن، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، يشهد تراجعا حادا في حركة الملاحة، حيث أصبح العبور عبره شبه متوقف بالنسبة لمعظم السفن، باستثناء تلك المرتبطة بإيران، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.وذكر تقرير للوكالة أن حركة السفن في منطقة الخليج، لتقترب من الصفر خلال الفترة الممتدة بين، حيث لم يتم تسجيل أي دخول لسفن إلى الخليج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.كما أشارت البيانات إلى أن، لكنها لم تتوقف بالكامل، إذ تمكنت بعض السفن من المغادرة، خصوصا تلك المرتبطة بإيران.ويعكس هذا التراجع الكبير في حركة الملاحةنتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة، في ظل التهديدات المرتبطةعقب الضربات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.وتشير المعطيات إلى أنمع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثاني، في حين لا تزالبسبب التهديدات الأمنية المتصاعدة.