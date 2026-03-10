"بلومبرغ": تراجع شبه كامل لحركة السفن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر
أفادت وكالة بلومبرغ بأن مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، يشهد تراجعا حادا في حركة الملاحة، حيث أصبح العبور عبره شبه متوقف بالنسبة لمعظم السفن، باستثناء تلك المرتبطة بإيران، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.
وذكر تقرير للوكالة أن حركة السفن في منطقة الخليج انخفضت بشكل حاد منذ 28 فيفري الماضي، لتقترب من الصفر خلال الفترة الممتدة بين 4 و10 مارس، حيث لم يتم تسجيل أي دخول لسفن إلى الخليج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما أشارت البيانات إلى أن حركة مغادرة السفن من الخليج تراجعت بدورها بشكل ملحوظ، لكنها لم تتوقف بالكامل، إذ تمكنت بعض السفن من المغادرة، خصوصا تلك المرتبطة بإيران.
ويعكس هذا التراجع الكبير في حركة الملاحة حالة من الشلل في المرور البحري التجاري نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة، في ظل التهديدات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة عقب الضربات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
وتشير المعطيات إلى أن المرور عبر مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بالنسبة لمعظم السفن التجارية مع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثاني، في حين لا تزال عدة سفن عالقة على جانبي المضيق بسبب التهديدات الأمنية المتصاعدة.
