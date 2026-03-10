بوتين يبحث مع الرئيس الإيراني تطورات النزاع في اتصال هاتفي ثان خلال أسبوع
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في ثاني محادثة بينهما خلال أسبوع، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.
وأوضح بيان الكرملين أن بوتين أكد خلال الاتصال موقفه الداعي إلى تهدئة النزاع في أسرع وقت ممكن، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.
من جهته، أعرب الرئيس الإيراني عن شكره لروسيا على دعمها لبلاده، مشيرا خصوصا إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها موسكو لطهران في ظل التطورات الراهنة.
ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا منذ 28 فيفري، مع استمرار العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وتواصل تبادل الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين الأطراف المختلفة.
