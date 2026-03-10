Babnet   Latest update 18:11 Tunis

بوتين يبحث مع الرئيس الإيراني تطورات النزاع في اتصال هاتفي ثان خلال أسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b04556b65158.12560820_finqkmojlepgh.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 17:22
      
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في ثاني محادثة بينهما خلال أسبوع، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وأوضح بيان الكرملين أن بوتين أكد خلال الاتصال موقفه الداعي إلى تهدئة النزاع في أسرع وقت ممكن، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.


من جهته، أعرب الرئيس الإيراني عن شكره لروسيا على دعمها لبلاده، مشيرا خصوصا إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها موسكو لطهران في ظل التطورات الراهنة.


ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا منذ 28 فيفري، مع استمرار العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وتواصل تبادل الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين الأطراف المختلفة.
