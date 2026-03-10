بوتين يحذر من توقف إنتاج النفط المرتبط بمضيق هرمز الشهر المقبل

حذّر الرئيس الروسيمن احتمال توقف إنتاج النفط المرتبط بـبشكل كامل في وقت مبكر من الشهر المقبل، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط.وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين في الكرملين خُصّص لمناقشة تطورات، حيث نبّه إلى التداعيات المحتملة للصراع في المنطقة على الاقتصاد الدولي، مؤكداً في الوقت ذاتهفي مجال الطاقة.وأشار الرئيس الروسي إلى أن، لافتاً إلى أن أسعار النفط العالميةوقال خلال الاجتماع:، مضيفاً أن اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراعوأوضح بوتين أننتيجة اضطراب إمدادات الطاقة، في حين يعاني الإنتاج الصناعي من تداعيات هذه الأزمة. كما كشف أن، مؤكداً أنوفي سياق متصل، أعلن أن، داعياً شركات الطاقة الروسية إلىكما وجّه بوتين رسالة إلى أوروبا أكد فيها أن، في وقت تواجه فيه القارة الأوروبيةنتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.وتأتي هذه التحذيرات في ظلعلى خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة.وتتزايد المخاوف الدولية منالذي يمر عبره نحو، في وقت قفزت فيه أسعار النفط إلىوسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة إذا تعطلت حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.