الجيش الإيراني يتهم الولايات المتحدة باستخدام سكان الشرق الأوسط كدروع بشرية

Publié le Mardi 10 Mars 2026
      
قال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن الولايات المتحدة تستخدم سكان دول الشرق الأوسط كدروع بشرية.

ونقلت وكالة IRNA عن المتحدث قوله: "هذا الجيش الضعيف غير قادر حتى على ضمان أمنه الخاص؛ فبعض القادة والجنود الأمريكيين، بعد خروجهم من المستنقع المميت للهجمات القوية التي شنتها القوات المسلحة (الإيرانية)، يستخدمون سكان دول المنطقة كدروع بشرية".



في وقت سابق، أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أن القوات الإيرانية تشن هجمات منظمة وعمليات هجومية متدرجة ومخططة، مشيرا إلى أن "إسرائيل تحاول إنشاء دروع بشرية لحماية جنودها".


وقال: "لقد أصبح الوضع في المنطقة والأراضي المحتلة مقلقا للغاية في أعقاب الهجمات الإيرانية المحكمة على إسرائيل، حيث تقوم وحدات من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنصب كمائن محكمة ومنهجية للجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى ضرب قواعد ومنشآت القوات الإسرائيلية".

وأكد أن "الملاحظات الميدانية تشير إلى أن الكيان الصهيوني يحاول إنشاء دروع بشرية لحماية جنوده من خلال سجن سكان المناطق المحتلة في الشمال والوسط".
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
