"إيران تنتظركن بأذرع مفتوحة".. طهران تعلق على أزمة فريق كرة القدم النسائي الإيراني

رسالة من الخارجية الإيرانية للاعبات



جدل بعد واقعة النشيد الوطني



مغادرة الفريق وبقاء بعض العضوات



تدخل أمريكي في القضية



دعتلاعبات منتخب إيران لكرة القدم للسيدات إلى عدم القلق بشأن عودتهن إلى البلاد، بعد الجدل الذي رافق مشاركتهن في، مؤكدة أن اللاعبات في طريقهن إلى الوطن.وقالتإن الضجة التي رافقت مشاركة المنتخب النسائي جاءت في سياق ما وصفته بمحاولات للتأثير على اللاعبات أثناء وجودهن في أستراليا، معتبرة أن بعض الجهات حاولت إقناعهن بعدم العودة إلى إيران عبر عروض وصفتها بـ"المغرية".وأضافت أن اللاعبات رفضن تلك العروض وفضّلن العودة إلى بلادهن، مشيرة إلى أنهن "اخترن البقاء إلى جانب عائلاتهن وشعبهن"، وأنهن الآن في طريقهن إلى إيران.من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، إن إيران "تنتظر لاعبات المنتخب بأذرع مفتوحة"، داعيًا إياهن إلى العودة دون قلق.وجاءت هذه التصريحات في وقت أعلنت فيهمنحغادرن مقر إقامة الفريق خلال البطولة، حيث أصبحن تحت حماية الشرطة الأسترالية.وكانت مخاوف قد أثيرت بشأن سلامة اللاعبات بعد واقعة أثارت جدلاً واسعًا، تمثلت فيقبل مواجهة كوريا الجنوبية.ورأى بعض المراقبين أن ذلك قد يُفهم على أنه، في حين انتقدت وسائل إعلام رسمية في طهران هذا التصرف ووصفت اللاعبات بـ"الخائنات".ورغم أن اللاعبات رددن النشيد الوطني لاحقًا قبل مواجهة أستراليا، فإن الجدل استمر، ما دفع السلطات الأسترالية إلىلضمان سلامتهن.وأفادت تقارير إعلامية أسترالية أن، بينما تحدثت تقارير أخرى عن بقاء– يُعتقد أنهما لاعبة ومسؤولة مشتريات – بعد قبولهما عرض اللجوء.وفي سياق متصل، دعاالحكومة الأسترالية إلى، محذرًا من أن إجبارهن على العودة إلى إيران قد يمثل، حسب تعبيره،