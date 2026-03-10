التمور التونسية تحقق أرقامًا قياسية: 404 آلاف طن إنتاجًا و650 مليون دينار عائدات تصديرية

دعم الجودة والاستعداد للموسم القادم



حماية الواحات ومكافحة الآفات



توصيات لتعزيز القطاع



سجّلخلال الموسم الحالي، حيث بلغت الصابة حوالي، متجاوزة مستوىالذي تم تسجيله خلال الموسم الفارط، وفق معطيات قدمتهاوأظهرت الإحصاءات أنبلغت إلى حدودنحوبقيمة تناهز، مسجلة بذلكمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.وجاء عرض هذه المؤشرات خلال، خصصت لمتابعة تقدمواستعراض مختلف مؤشرات الإنتاج والتسويق، إلى جانب، بحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلي الهياكل المهنية والإدارية المعنية بالقطاع.وتطرقت الجلسة إلى، خاصة ما يتعلق بدعم عمليات، بهدف الرفع منوتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.كما تم بحث، لاسيما في ما يتعلق بآليات التمويل وتوفير الظروف الملائمة لعمليات، بما يضمن حسن التصرف في الصابة والمحافظة على جودة التمور خلال مختلف مراحل التسويق.وتناولت النقاشات كذلك، بما في ذلكوالإجراءات الوقائية للحد من تأثير الأمطار على الصابة، إضافة إلى متابعة، ومواصلة عمليات تنظيف الواحات وتحسين العناية بالنخيل.ودعا وزير الفلاحة إلىالمتعلقة بسير موسم جني التمور ونقل المنتوجات الفلاحية، مع التأكيد على ضرورةبما يضمن حماية المنتجين وتحقيق التوازن داخل المنظومة.كما شدد على أهميةواستغلالها في، إلى جانب دعم برامجبالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية.وأكد الوزير كذلك علىوفق الحاجيات الفعلية، وتسريع توفيرفي الآجال المحددة، مع تكثيف عملياتبهدف تحسين الإنتاجية والرفع من جودة المنتوج.وأشار عز الدين بن الشيخ إلى أهميةودعم الفلاحين، بما يضمن الإعداد الجيد للموسم القادم والمحافظة على