مصر ترفع أسعار الوقود
أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارا من فجر الثلاثاء 10 مارس بالتوقيت المحلي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
زيادات في أسعار أسطوانات الغازوشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث:
* ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغراما من 225 إلى 275 جنيها.
* ارتفع سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراما من 450 إلى 550 جنيها.
كما تم رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب.
تداعيات التوترات الجيوسياسيةوأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الزيادة الجديدة تأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناجم عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
وأضافت أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر وتكاليف الشحن البحري والتأمين، وهو ما تسبب في قفزة كبيرة في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عالميا لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
إجراءات مؤقتة لمواجهة الأزمةوأكدت الحكومة المصرية أن القرارات المتعلقة بتحريك أسعار الوقود تمثل إجراءات مرحلية مؤقتة فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة الدولية.
وشددت على متابعة التطورات العالمية بشكل متواصل والاستعداد لإعادة النظر في الأسعار فور تحسن الأوضاع الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي والتخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
الحفاظ على الاستقرار الاقتصاديوأشارت الحكومة إلى إدراكها لحجم التحديات الاقتصادية التي تفرضها المرحلة الراهنة على مصر وعلى مختلف دول العالم، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تهدف أساسا إلى تأمين احتياجات الدولة والمواطنين من الطاقة والسلع الأساسية وحماية الاقتصاد من تداعيات الاضطرابات العالمية.
كما دعت السلطات المواطنين إلى ترشيد استهلاك الموارد المتاحة وتعزيز روح التضامن المجتمعي لمواجهة المرحلة الحالية، مع التأكيد على أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تبقى في صدارة أولويات الدولة.
