وول ستريت جورنال: البيت الأبيض أخطأ في تقدير مدى تصميم طهران على المقاومة

أخطأ البيت الأبيض في تقدير خطوات إيران عقب اغتيال جزء من قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولم يحسب مدى تصميم طهران على المقاومة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فإن الإدارة الأمريكية كانت تأمل في أن "تؤدي الضربة على القيادة الإيرانية في 28 فيفري، بما في ذلك اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى انهيار النظام الإيراني، أو تكرار نفس الأحداث التي وقعت في فنزويلا، حيث قرر مسؤولون أكثر براغماتية التعاون مع واشنطن".وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه "حتى الآن لم يتم تحقيق أي من هذين السيناريوهين". حيث لم تستطع الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، تقييم خطوات إيران بشكل صحيح.