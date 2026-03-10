أستراليا ترسل طائرة استطلاع إلى منطقة الخليج بناءً على طلب الإمارات

تاس -

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن أستراليا سترسل طائرة استطلاع من طراز بوينغ "إي-7 إيه ويدجتيل"، تحمل صواريخ من نوع جو - جو، إلى منطقة الخليج، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال ألبانيز خلال مؤتمر صحفي: "سترسل أستراليا طائرة "إي-7 إيه ويدجيتيل" إلى منطقة الخليج لحماية الأستراليين والمدنيين الآخرين"، مضيفاً "سيتم نشر أفراد من قوات الدفاع الأسترالية في البداية لمدة أربعة أسابيع". كما أكد أن طاقم الطائرة سيضم 85 عسكريا.علاوة على ذلك، أكد ألبانيز أن الحكومة الأسترالية "تعتزم المشاركة بصواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى"، مؤكداً اً أن السلطات الأسترالية لا تقوم بأي "عمليات هجومية" ضد إيران، ولا ترسل قوات عسكرية إلى المنطقة، وستُستخدم الطائرات لأغراض الاستطلاع بعيد المدى والدفاع الجوي في المنطقة.وفقاً لوزارة الدفاع الأسترالية، تم تجهيز طائرة "إي-7 إيه ويدجيتيل" برادار قادر على تغطية مساحة تصل إلى 4 ملايين كيلومتر مربع، كما الطائرة قادرة على الطيران لمسافة 7000 كم وسرعة قصوى تبلغ 955 كم / ساعة.وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد أعلن في وقت سابق، عن نشر "أصول عسكرية" وفرق استجابة للأزمات في الشرق الأوسط، دون تحديد الموارد المخصصة.