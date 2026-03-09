"أرامكو" السعودية تخفض الإنتاج في حقلين نفطيين

أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن شركة النفط السعودية "أرامكو" بدأت في خفض الإنتاج في اثنين من حقولها النفطية، وذلك في أعقاب إغلاق مضيق هرمز.ولم يتضح على الفور أي الحقول النفطية تطالها عملية الخفض، ولا حجم التراجع في الإنتاج. وتقوم الشركة بإعادة توجيه بعض شحناتها النفطية الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، في محاولة لتجاوز تداعيات إغلاق المضيق.يأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مكثفة على إيران منذ 28 فيفري الماضي.وأدى هذا التصعيد إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي وثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال.وتشير بيانات شركة التحليل "كبلر" إلى أن حركة ناقلات النفط عبر المضيق تراجعت بنسبة 90% خلال الأسبوع الأول من الحرب، مع تعرض نحو 10 سفن لهجمات منذ بدء الأزمة.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ موجات متتالية من الهجمات الصاروخية والمسيّرة استهدفت سفناً ومنشآت نفطية في الخليج، رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.وتعد "أرامكو" من أكبر شركات النفط في العالم، وتدير حقولا نفطية هائلة في المنطقة الشرقية من السعودية.