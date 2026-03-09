Babnet   Latest update 13:12 Tunis

"أرامكو" السعودية تخفض الإنتاج في حقلين نفطيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aeb7f2853648.80057332_ghnefqokmjipl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 13:06 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن شركة النفط السعودية "أرامكو" بدأت في خفض الإنتاج في اثنين من حقولها النفطية، وذلك في أعقاب إغلاق مضيق هرمز.

ولم يتضح على الفور أي الحقول النفطية تطالها عملية الخفض، ولا حجم التراجع في الإنتاج. وتقوم الشركة بإعادة توجيه بعض شحناتها النفطية الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، في محاولة لتجاوز تداعيات إغلاق المضيق.


يأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مكثفة على إيران منذ 28 فيفري الماضي.
أخبار ذات صلة:
أسعار النفط تقترب من 120 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات...


وأدى هذا التصعيد إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي وثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وتشير بيانات شركة التحليل "كبلر" إلى أن حركة ناقلات النفط عبر المضيق تراجعت بنسبة 90% خلال الأسبوع الأول من الحرب، مع تعرض نحو 10 سفن لهجمات منذ بدء الأزمة.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ موجات متتالية من الهجمات الصاروخية والمسيّرة استهدفت سفناً ومنشآت نفطية في الخليج، رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وتعد "أرامكو" من أكبر شركات النفط في العالم، وتدير حقولا نفطية هائلة في المنطقة الشرقية من السعودية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325066

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-12
19°-10
19°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>