الحرب على إيران تهوي بأسواق الأسهم العالمية

قفزة حادة في أسعار النفط والغاز



مخاوف من اتساع الصراع



اضطرابات في إمدادات الطاقة



خسائر واسعة في الأسواق الآسيوية



شهدتتراجعات حادة، اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنحونتيجة المخاوف المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، في وقت تدخل فيهوأثار الارتفاع الكبير في أسعار النفط موجة قلق في الأسواق المالية، حيث اندفع المستثمرون إلى، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة أصلاوسجلارتفاعا بنحوليقتربا من مستوى، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية سنة 2022.كما ارتفعتخلال تداولات الاثنين.ومنذ بداية الحرب في، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من، فيما صعد خام برنت بأكثر منوتزايدت المخاوف من استمرار النزاع لفترة أطول، بعدما صرّحبأنهو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يمثل، وفق تصريحاته.وتزامن ذلك مع تقارير عن، ما أدى إلى توقف الإنتاج في أحد الحقول التي تديرها شركات أمريكية.كما شرعتفي، في وقت توقفت فيه، الذي يمر عبره نحو، منذ اندلاع الحرب.وتكبدت أسواق الأسهم في آسيا خسائر كبيرة، حيث:* تراجع مؤشربأكثر منبعد أن تجاوزت خسائرهخلال التداولات.* انخفض مؤشربأكثر من* تراجع مؤشربأكثر منكما سجلت أسواقانخفاضات ملحوظة.وأشار محللون إلى أن الأسواق في، قد تكون الأكثر عرضة للتأثر على المدى القصير، نظرا لاعتمادها الكبير على، إضافة إلى الأداء القوي الذي حققته هذه الأسواق منذ بداية العام قبل اندلاع الحرب.