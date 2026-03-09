الحرب على إيران تهوي بأسواق الأسهم العالمية
شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تراجعات حادة، اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 30 بالمائة نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، في وقت تدخل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثاني.
وأثار الارتفاع الكبير في أسعار النفط موجة قلق في الأسواق المالية، حيث اندفع المستثمرون إلى التخلي عن الأسهم، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة أصلا بالتقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا والإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
قفزة حادة في أسعار النفط والغازوسجل خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ارتفاعا بنحو 30 بالمائة ليقتربا من مستوى 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية سنة 2022.
كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 30 بالمائة خلال تداولات الاثنين.
ومنذ بداية الحرب في 28 فيفري، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 75 بالمائة، فيما صعد خام برنت بأكثر من 60 بالمائة.
مخاوف من اتساع الصراعوتزايدت المخاوف من استمرار النزاع لفترة أطول، بعدما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الاستسلام غير المشروط" لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يمثل "ثمنا صغيرا يجب دفعه" للقضاء على التهديد النووي الإيراني، وفق تصريحاته.
اضطرابات في إمدادات الطاقةوتزامن ذلك مع تقارير عن هجمات استهدفت حقول نفط في جنوب العراق ومنطقة كردستان، ما أدى إلى توقف الإنتاج في أحد الحقول التي تديرها شركات أمريكية.
كما شرعت الإمارات العربية المتحدة والكويت في خفض إنتاج النفط، في وقت توقفت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم، منذ اندلاع الحرب.
خسائر واسعة في الأسواق الآسيويةوتكبدت أسواق الأسهم في آسيا خسائر كبيرة، حيث:
* تراجع مؤشر سيول بأكثر من 6 بالمائة بعد أن تجاوزت خسائره 8 بالمائة خلال التداولات.
* انخفض مؤشر طوكيو بأكثر من 5 بالمائة.
* تراجع مؤشر تايبيه بأكثر من 4 بالمائة.
كما سجلت أسواق هونغ كونغ وشنغهاي وسيدني وسنغافورة ومانيلا وبانكوك ومومباي وجاكرتا وويلينغتون انخفاضات ملحوظة.
وأشار محللون إلى أن الأسواق في أوروبا وآسيا، وخاصة اليابان، قد تكون الأكثر عرضة للتأثر على المدى القصير، نظرا لاعتمادها الكبير على استيراد الطاقة، إضافة إلى الأداء القوي الذي حققته هذه الأسواق منذ بداية العام قبل اندلاع الحرب.
