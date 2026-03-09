Babnet   Latest update 10:06 Tunis

الحرب على إيران تهوي بأسواق الأسهم العالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ae85732a0ef5.32811548_nfjlkhpomigqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 09:31 قراءة: 1 د, 42 ث
      
شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تراجعات حادة، اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 30 بالمائة نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، في وقت تدخل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثاني.

وأثار الارتفاع الكبير في أسعار النفط موجة قلق في الأسواق المالية، حيث اندفع المستثمرون إلى التخلي عن الأسهم، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة أصلا بالتقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا والإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.


قفزة حادة في أسعار النفط والغاز

وسجل خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ارتفاعا بنحو 30 بالمائة ليقتربا من مستوى 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية سنة 2022.


كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 30 بالمائة خلال تداولات الاثنين.

ومنذ بداية الحرب في 28 فيفري، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 75 بالمائة، فيما صعد خام برنت بأكثر من 60 بالمائة.

مخاوف من اتساع الصراع

وتزايدت المخاوف من استمرار النزاع لفترة أطول، بعدما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الاستسلام غير المشروط" لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يمثل "ثمنا صغيرا يجب دفعه" للقضاء على التهديد النووي الإيراني، وفق تصريحاته.

اضطرابات في إمدادات الطاقة

وتزامن ذلك مع تقارير عن هجمات استهدفت حقول نفط في جنوب العراق ومنطقة كردستان، ما أدى إلى توقف الإنتاج في أحد الحقول التي تديرها شركات أمريكية.

كما شرعت الإمارات العربية المتحدة والكويت في خفض إنتاج النفط، في وقت توقفت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم، منذ اندلاع الحرب.

خسائر واسعة في الأسواق الآسيوية

وتكبدت أسواق الأسهم في آسيا خسائر كبيرة، حيث:

* تراجع مؤشر سيول بأكثر من 6 بالمائة بعد أن تجاوزت خسائره 8 بالمائة خلال التداولات.
* انخفض مؤشر طوكيو بأكثر من 5 بالمائة.
* تراجع مؤشر تايبيه بأكثر من 4 بالمائة.

كما سجلت أسواق هونغ كونغ وشنغهاي وسيدني وسنغافورة ومانيلا وبانكوك ومومباي وجاكرتا وويلينغتون انخفاضات ملحوظة.

وأشار محللون إلى أن الأسواق في أوروبا وآسيا، وخاصة اليابان، قد تكون الأكثر عرضة للتأثر على المدى القصير، نظرا لاعتمادها الكبير على استيراد الطاقة، إضافة إلى الأداء القوي الذي حققته هذه الأسواق منذ بداية العام قبل اندلاع الحرب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325052

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-12
19°-10
19°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>