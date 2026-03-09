Babnet   Latest update 10:06 Tunis

إصابة شخصين في أبو ظبي جراء سقوط حطام بعد اعتراض هدف جوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ae82d66df736.91336261_mhpjikenoqlfg.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 09:16
      
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إصابة شخصين على الأقل جراء سقوط حطام بعد أن نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض أهداف جوية في أجواء العاصمة.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين، عقب الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية. أسفر الحادث الأول عن تعرض شخص من الجنسية الأردنية لإصابة بسيطة، وأسفر الحادث الثاني عن تعرض شخص من الجنسية المصرية لإصابة متوسطة".

.

