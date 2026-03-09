سعر الغاز في أوروبا يتجاوز 800 دولار لأول مرة منذ 2023
وكالات -
تجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا مستوى 800 دولار لكل ألف متر مكعب عند افتتاح التداولات صباح الاثنين، للمرة الأولى منذ جانفي 2023، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وفق بيانات بورصة لندن.
وبحسب المعطيات الصادرة عن البورصة، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أفريل في مركز "تي تي إف" الهولندي إلى نحو 820 دولاراً لكل ألف متر مكعب، أي ما يعادل 68.635 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مع تسجيل زيادة تفوق 27 بالمائة منذ بداية التداولات.
ارتفاع متزامن في أسعار النفطويتزامن هذا الارتفاع مع قفزة في أسعار النفط، حيث تم تداول خام برنت في وقت سابق من صباح الاثنين عند 119.36 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 28.77 بالمائة.
توترات عسكرية تضغط على أسواق الطاقةويأتي هذا التصعيد في أسعار الطاقة على خلفية التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، إذ أفادت تقارير بتعرض منشآت لتخزين النفط في شمال وغرب طهران لهجمات نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة.
كما استهدفت طائرات مسيرة تابعة لحزب الله مصفاة نفط في حيفا، في حين أعلنت شركة "بابكو" للطاقة المملوكة للدولة في البحرين حالة القوة القاهرة بسبب الأوضاع الأمنية، بما في ذلك هجوم استهدف إحدى وحدات الطاقة التابعة لها.
تصعيد عسكري واسع في المنطقةوكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد أطلقتا في 28 فيفري الماضي عملية عسكرية واسعة ضد إيران استهدفت عدة مدن رئيسية، من بينها العاصمة طهران، حيث أوضح البيت الأبيض أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
