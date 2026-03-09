Babnet   Latest update 08:34 Tunis

قطر: إلقاء القبض على أكثر من 300 شخص بسبب تداول معلومات مضللة وشائعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ae63f4377e37.09752262_lgpifemohjnkq.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 07:06
      
أعلنت السلطات القطرية اليوم الاثنين إلقاء القبض على 313 شخصا من جنسيات مختلفة في اتهامات تتعلق بإثارة الرأي العام وسط الحرب المحتدمة في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها إنه "في إطار مواصلة جهود الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 313 شخصا من جنسيات مختلفة".


وأوضح البيان أن ذلك جاء "على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة ونشر معلومات مضللة وشائعات من شأنها إثارة الرأي العام، بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية".


وتتعرض قطر ودول الخليج العربية الأخرى لضربات بصواريخ ومسيرات إيرانية في إطار ما تقول طهران إنه استهداف للقواعد العسكرية والمصالح الأمريكية في تلك الدول، ردا على العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فيفري.
.

