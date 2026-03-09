Babnet   Latest update 11:36 Tunis

كأس العالم للسباحة بالزعانف داخل القاعة بإيطاليا: ثلاث ذهبيات للمنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/649254611_1388361366648664_8438621807811421875_n.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 11:03 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أحرز المنتخب التونسي للسباحة بالزعانف ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركته في كأس العالم للسباحة بالزعانف داخل القاعة التي احتضنتها مدينة لينيانو الإيطالية من 5 إلى 8 مارس الجاري.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان الأوليان عبر السباح يوسف الحاج حسين الذي توج بذهبية سباق 200 متر (زعنفتان) بتوقيت 1 دقيقة و41 ثانية و58 جزءاً بالمائة، قبل أن يضيف ذهبية ثانية في سباق 400 متر (زعنفتان) بتوقيت 3 دقائق و38 ثانية و60 جزءاً بالمائة.


أما الميدالية الذهبية الثالثة فقد كانت من نصيب السباحة سارة بن أحمد التي فازت بسباق 400 متر (زعنفتان) بتوقيت 3 دقائق و56 ثانية و78 جزءاً بالمائة.


أرقام قياسية وطنية جديدة

وشهدت المنافسات تحطيم ثلاثة أرقام قياسية وطنية جديدة، حيث سجل يوسف الحاج حسين رقماً قياسياً وطنياً في سباق 200 متر (زعنفتان) صنف الأواسط.

كما حطم السباح محمد أمين العلوي الرقم الوطني في سباق 200 متر (زعنفة واحدة) صنف الأكابر بتوقيت 1 دقيقة و24 ثانية و17 جزءاً بالمائة، محققاً المرتبة الرابعة في المسابقة.

وأضاف العلوي رقماً قياسياً وطنياً آخر في سباق 400 متر (زعنفة واحدة) صنف الأكابر بتوقيت 3 دقائق و6 ثوان و39 جزءاً بالمائة، مع تحقيق المرتبة الرابعة أيضاً.

مشاركة تونسية بخمسة سباحين

وشارك المنتخب التونسي في هذه التظاهرة الدولية بخمسة سباحين هم: محمد أمين العلوي، سارة بن أحمد، تيسير السليتي، يوسف الماجري ويوسف الحاج حسين، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني سيف الدين بالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325055

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
19°-12
19°-10
19°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>