كأس العالم للسباحة بالزعانف داخل القاعة بإيطاليا: ثلاث ذهبيات للمنتخب التونسي
أحرز المنتخب التونسي للسباحة بالزعانف ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركته في كأس العالم للسباحة بالزعانف داخل القاعة التي احتضنتها مدينة لينيانو الإيطالية من 5 إلى 8 مارس الجاري.
وجاءت الميداليتان الذهبيتان الأوليان عبر السباح يوسف الحاج حسين الذي توج بذهبية سباق 200 متر (زعنفتان) بتوقيت 1 دقيقة و41 ثانية و58 جزءاً بالمائة، قبل أن يضيف ذهبية ثانية في سباق 400 متر (زعنفتان) بتوقيت 3 دقائق و38 ثانية و60 جزءاً بالمائة.
أما الميدالية الذهبية الثالثة فقد كانت من نصيب السباحة سارة بن أحمد التي فازت بسباق 400 متر (زعنفتان) بتوقيت 3 دقائق و56 ثانية و78 جزءاً بالمائة.
أرقام قياسية وطنية جديدةوشهدت المنافسات تحطيم ثلاثة أرقام قياسية وطنية جديدة، حيث سجل يوسف الحاج حسين رقماً قياسياً وطنياً في سباق 200 متر (زعنفتان) صنف الأواسط.
كما حطم السباح محمد أمين العلوي الرقم الوطني في سباق 200 متر (زعنفة واحدة) صنف الأكابر بتوقيت 1 دقيقة و24 ثانية و17 جزءاً بالمائة، محققاً المرتبة الرابعة في المسابقة.
وأضاف العلوي رقماً قياسياً وطنياً آخر في سباق 400 متر (زعنفة واحدة) صنف الأكابر بتوقيت 3 دقائق و6 ثوان و39 جزءاً بالمائة، مع تحقيق المرتبة الرابعة أيضاً.
مشاركة تونسية بخمسة سباحينوشارك المنتخب التونسي في هذه التظاهرة الدولية بخمسة سباحين هم: محمد أمين العلوي، سارة بن أحمد، تيسير السليتي، يوسف الماجري ويوسف الحاج حسين، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني سيف الدين بالي.
