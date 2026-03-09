عائدات العمل ترتفع بنسبة 6،7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2026
سجّلت عائدات العمل في تونس ارتفاعًا بنسبة 6,7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، لتبلغ قيمتها نحو 1,4 مليار دينار، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي التونسي.
كما شهدت العائدات السياحية بدورها زيادة بنسبة 4,8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، لتتجاوز مليار دينار.
تحسن احتياطي العملة الصعبةوبالتوازي مع ذلك، ارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة ليبلغ 25,1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد، مقابل 23,2 مليار دينار (102 يوم توريد) بتاريخ 6 مارس 2025.
ارتفاع السيولة النقدية المتداولةوفي ما يتعلق بكتلة الأوراق المالية والقطع النقدية المتداولة، فقد واصلت منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأخيرة لتتجاوز 27,8 مليار دينار إلى حدود 5 مارس 2026، مسجلة زيادة بنحو 19 بالمائة.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، محمد صلاح السويلمي، أن ارتفاع حجم السيولة المتداولة يعد نتيجة مباشرة لتطبيق قانون الشيكات.
وأشار إلى أن التونسيين باتوا يعتمدون بشكل أكبر على الدفع نقدًا كبديل عن استخدام الشيكات في معاملاتهم المالية.
