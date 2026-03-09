عائدات العمل ترتفع بنسبة 6،7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2026

تحسن احتياطي العملة الصعبة



ارتفاع السيولة النقدية المتداولة



سجّلتارتفاعًا بنسبةخلال الشهرين الأولين من سنة، لتبلغ قيمتها نحو، وفق ما أظهرتهالصادرة مؤخرًا عنكما شهدتبدورها زيادة بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة، لتتجاوزوبالتوازي مع ذلك، ارتفعليبلغ، أي ما يعادل، مقابل(102 يوم توريد) بتاريخوفي ما يتعلق، فقد واصلت منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأخيرة لتتجاوزإلى حدود، مسجلة زيادة بنحووفي هذا السياق، أوضح، أن ارتفاع حجم السيولة المتداولة يعدوأشار إلى أنكبديل عن استخدام الشيكات في معاملاتهم المالية.