السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ae5ef63fcdf9.78842835_kqpmefjnghlio.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 06:16
      
جددت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة الخارجية، إدانتها الشديدة لما وصفته بـالاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وأكدت المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين.


واتهمت الرياض إيران بمواصلة استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، معتبرة أن ذلك يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، إضافة إلى ما وصفته بعدم الالتزام بتصريحات الرئيس الإيراني بشأن عدم الاعتداء على دول الجوار.


كما حذّرت السعودية من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يقود إلى مزيد من التصعيد وتدهور العلاقات، مشددة على أن إيران ستكون الخاسر الأكبر في حال توسّع دائرة التصعيد في المنطقة.
.

