مصدر إيراني: بدءا من الليلة سيضاعف الحرس الثوري هجماته ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad827681d291.28956271_pekonflqjghmi.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 15:05
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سيزيد عملياته الهجومية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ابتداء من الليلة.

وبحسب وكالة "فارس" فإنه "عقب الهجوم الذي شنته حكومة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد مصالح الشعب الإيراني، والذي وصفه مراقبون بأنه تصعيد في الوحشية، أعلن مصدر مطّلع عن زيادة كبيرة في القدرة العملياتية للحرس الثوري".


وأضاف المصدر لوكالة "فارس": "في إطار مواجهة وحشية دونالد ترامب والبيت الأبيض، سيزيد الحرس الثوري حجم عملياته بالطائرات المسيّرة بنسبة تصل إلى 20٪"، مشيرا إلى أنه سيتضاعف استخدام الصواريخ الثقيلة والاستراتيجية ليصل إلى زيادة بنسبة 100٪.


كما أكد أن هذا الإجراء لضمان قوة الردع وتوجيه رد قوي على أي مغامرة عسكرية ضد مصالح ومواطني إيران.
