روسيا تعود إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad5f8538c8e4.70198809_jlhmgqoenikfp.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 14:17
      
أعلنت الجهات الإحصائية في روسيا أن الاقتصاد الروسي ارتقى إلى المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025، بعد أن بلغ حجمه 2.556 تريليون دولار.

ويمثل هذا التطور عودة روسيا إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم للمرة الأولى منذ سنة 2022، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئات الإحصائية الروسية.


وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روسستات" أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ، وفق التقدير الأولي، 213.5 تريليون روبل.


وبفضل هذا الأداء، تجاوز الاقتصاد الروسي نظيريه الإيطالي والكندي، إذ سجل اقتصاد إيطاليا ناتجًا محليًا قدره 2.553 تريليون دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لـكندا نحو 2.35 تريليون دولار.

ترتيب أكبر اقتصادات العالم

وجاء ترتيب أكبر اقتصادات العالم وفق الناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي:

* الولايات المتحدة الأمريكية: 30.8 تريليون دولار
* الصين: 19.8 تريليون دولار
* ألمانيا: 5.05 تريليون دولار
* اليابان: 4.4 تريليون دولار
* الهند: 3.9 تريليون دولار
* المملكة المتحدة: 3.7 تريليون دولار
* فرنسا: 3.4 تريليون دولار

توقعات نمو الاقتصاد الروسي

وفي سياق متصل، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن نمو الاقتصاد الروسي خلال سنة 2026 من المتوقع أن يتراوح بين 1% و1.3%.

كما أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تباطؤ معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الفترة الممتدة من 25 فيفري إلى 2 مارس ليبلغ 5.72%، مقارنة بـ 5.81% خلال الأسبوع السابق.
.

saved articles
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
