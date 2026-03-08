روسيا تعود إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم

ترتيب أكبر اقتصادات العالم



أعلنت الجهات الإحصائية في روسيا أنمن حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025، بعد أن بلغ حجمهويمثل هذا التطورللمرة الأولى منذ سنة 2022، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئات الإحصائية الروسية.وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الروسيةأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ، وفق التقدير الأولي،وبفضل هذا الأداء،، إذ سجل اقتصادناتجًا محليًا قدره، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لـنحووجاء ترتيب أكبر اقتصادات العالم وفق الناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي:30.8 تريليون دولار19.8 تريليون دولار5.05 تريليون دولار4.4 تريليون دولار3.9 تريليون دولار3.7 تريليون دولار3.4 تريليون دولاروفي سياق متصل، صرّحأنمن المتوقع أن يتراوح بينكما أظهرت بياناتتباطؤفي البلاد خلال الفترة الممتدة منليبلغ، مقارنة بـخلال الأسبوع السابق.