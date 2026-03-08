Babnet   Latest update 12:24 Tunis

ويتكوف: طلبت من روسيا عدم تقديم معلومات استخباراتية إلى إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad4e53a1a2b7.03351651_pkelmohnfqjig.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 11:22
      
تاس - قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف إنه طلب من الجانب الروسي عدم تقديم معلومات استخباراتية إلى إيران.

وسأل أحد الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية ويتكوف عما إذا كان قد اتصل بالجانب الروسي ليطلب "عدم تقديم معلومات الاستهداف وغيرها من المساعدات للإيرانيين".


ورد ويتكوف: "لقد صرحت بهذا بشكل قاطع".
وعندما سئل ويتكوف عما إذا كان يعتقد أن هذا النوع من المساعدة يتم تقديمه، قال إنه "يأمل ألا يكون الأمر كذلك".

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "لا تعلم" ما إذا كانت روسيا ترسل مثل هذه البيانات إلى إيران.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري عملية عسكرية ضد إيران، واستهدفت مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران. وبرر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية يزعم أنها تنطلق من طهران.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي عن عملية انتقامية واسعة النطاق، استهدفت مواقع في إسرائيل. كما استهدفت مواقع أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية. وأسفرت الضربات على إيران عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من الشخصيات البارزة في إيران.
مقالات رأي >>