. ترامب يتهرب من التعليق على تقارير عن تزويد روسيا لإيران بمعلومات استخباراتية

Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 09:52
      
تهرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإجابة عن سؤال حول تقارير تزعم أن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية بشأن مواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأمريكية.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" أمس الجمعة، خلال فعالية في البيت الأبيض حول الرياضات الجامعية: "يا له من سؤال سخيف يُطرح في هذا الوقت، نحن نتحدث عن شيء آخر".

وعند سؤاله عن التقارير نفسها، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز" إن الرئيس الأمريكي "على دراية تامة بمن يتحدث مع من"، وأضاف: "نحن نتابع كل شيء".


وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، ذكرت للصحفيين، أن احتمال تبادل روسيا للمعلومات الاستخباراتية مع إيران "بشكل واضح لا يُحدث فرقا" في الحرب مع إيران.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نشر تقريرا يزعم أن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية للمساعدة في تدقيق ضرباتها.

وفي وقت لاحق قالت "سي إن إن" أيضا نقلا عن مصادرها إن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية حول مواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأمريكية.

وأشار أحد المصادر المطلعة على تقارير الاستخبارات الأمريكية حول هذا الموضوع، إلى أن معظم المعلومات الاستخباراتية التي شاركتها روسيا مع إيران عبارة عن صور التقطتها منظومة الأقمار الصناعية الروسية المتطورة، ولا يزال من غير الواضح ما الذي تحصل عليه روسيا في المقابل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بالإمكان ربط أي هجوم إيراني محدد بمعلومات استخباراتية روسية حول الاستهداف، إلا أن عدة طائرات إيرانية مسيرة استهدفت مواقع تتواجد فيها قوات أمريكية في الأيام الأخيرة.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف صرح بأن إيران لم تطلب أي مساعدة من موسكو.

المصدر: "سي إن إن"
