اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي
وكالات - دوّت انفجارات طوال الليل من طهران إلى القدس مرورا ببيروت ووصولا إلى كردستان العراق، في اليوم السادس من الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي اتسع نطاقها بشكل غير مسبوق في الشرق الأوسط وأبعد، وسط مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام دولية مبانٍ مدمرة وشوارع مغطاة بالركام والغبار في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المدعوم من إيران.
إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقةيشهد الشرق الأوسط، بعد أيام قليلة من اندلاع المواجهة، إعادة تشكيل لتوازنات القوى الإقليمية، في ظل تطورات عسكرية متسارعة لم تتضح معالمها بالكامل بعد.
واندلعت الحرب إثر هجوم واسع شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، تلاه رد إيراني عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع تضم مصالح أمريكية في المنطقة.
وفي المقابل، كثّفت إسرائيل ضرباتها في لبنان، مع بدء توغل بري في مناطق من جنوب البلاد، في وقت يؤكد فيه حزب الله التصدي لهذه العمليات.
ضربات جديدة في طهرانشهدت طهران ومحيطها الغربي صباح الخميس انفجارات عدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بينما سمع صحافيون هدير طائرات مقاتلة وتحليقها فوق غرب العاصمة.
وأشارت تقارير إلى أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية طالت منشآت عدة في المدينة، بينها مجمع آزادي الرياضي وملعب لكرة القدم ومبنى تابع للبلدية وعدد من المتاجر، مع تسجيل أضرار مادية كبيرة.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران، في حين سُمع دوي انفجارات في الدوحة والمنامة.
كما توعدت أذربيجان بالرد على هجوم بطائرتين مسيّرتين استهدف مطارا وتسبب في إصابة شخصين.
توتر في كردستان العراقأعلنت طهران أنها استهدفت مقار جماعات كردية معارضة في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الضربات جاءت بعد تحذيرات وجهتها السلطات الإيرانية للجماعات الانفصالية التي تنشط قرب الحدود.
وفي المقابل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت تقارير تحدثت عن تخطيط واشنطن لتسليح فصائل كردية معارضة لإيران، لكنها أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالات مع قادة أكراد في المنطقة.
تطورات عسكرية جديدةأعلنت كتائب حزب الله في العراق مقتل قيادي بارز في ضربة استهدفت منطقة قرب قاعدة جرف النصر جنوب البلاد.
وفي حادث وصف بأنه غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، أعلنت تقارير عن إغراق غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل عشرات البحارة.
واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب “فظاعة”، محذرا من أن واشنطن ستندم على هذا الهجوم.
دعم أمريكي لإسرائيلأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن نظيره الأمريكي بيت هيغسيث جدد دعم واشنطن لتل أبيب.
ونقل بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن هيغسيث قوله:
“استمروا حتى النهاية، نحن معكم”.
وفي المقابل، أعلنت واشنطن أن قدرات إيران العسكرية تتآكل تدريجيا مع استمرار العمليات.
مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانيةفي الجانب الاقتصادي، أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وهو ممر بحري استراتيجي يمر عبره نحو 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتوقفت الملاحة البحرية بشكل شبه كامل في المضيق، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار في ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت مع تسجيل تسرب نفطي.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية عالميةحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أن الاقتصاد العالمي يواجه محنة جديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
كما أعلنت كوريا الجنوبية تفعيل صندوق للاستقرار في الأسواق بعد تراجع حاد في بورصة سيول.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الصين علقت تصدير بعض المشتقات النفطية تحسبا لأزمة إمدادات محتملة نتيجة التصعيد في المنطقة.
طهران مدينة شبه خاليةفي طهران، بدت العاصمة أشبه بمدينة أشباح مع بقاء السكان في منازلهم خوفا من الغارات.
وقال أحد السكان إن الشوارع التي تعرضت للقصف أُغلقت بالحواجز بينما تعمل فرق الإنقاذ على إزالة الأنقاض تحت رقابة أمنية مشددة.
كما أعلنت السلطات الإيرانية تأجيل مراسم تشييع المرشد الأعلى دون تحديد موعد جديد، في حين شهدت عدة مدن تجمعات شعبية رفعت شعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل.
في الأثناء، تستمر القيود على الإنترنت وشبكات الاتصال في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن مستوى الاتصال لا يتجاوز 1 بالمائة من المعدلات العادية.
