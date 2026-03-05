اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي

وكالات -

إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة



ضربات جديدة في طهران



توتر في كردستان العراق



تطورات عسكرية جديدة



دعم أمريكي لإسرائيل



مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية



تحذيرات من تداعيات اقتصادية عالمية



طهران مدينة شبه خالية



دوّتمن، في، التي اتسع نطاقها بشكل غير مسبوق في الشرق الأوسط وأبعد، وسطوأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام دوليةفي أحد أحياء، معقلالمدعوم من إيران.يشهد الشرق الأوسط، بعد أيام قليلة من اندلاع المواجهة،، في ظل تطورات عسكرية متسارعة لم تتضح معالمها بالكامل بعد.واندلعت الحرب إثر، تلاهاستهدفت مواقع تضم مصالح أمريكية في المنطقة.وفي المقابل،، مع بدء، في وقت يؤكد فيه حزب اللهشهدتصباح الخميس، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بينما سمع صحافيونوأشارت تقارير إلى أنطالت منشآت عدة في المدينة، بينها، مع تسجيلفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في حين سُمعكما توعدتبالرد علىاستهدف مطارا وتسبب فيأعلنت طهران أنهابثلاثة صواريخ.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الضربات جاءت بعدالتي تنشط قرب الحدود.وفي المقابل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيضتقارير تحدثت عن، لكنها أكدت أن الرئيس الأمريكيفي المنطقة.أعلنتمقتلفي ضربة استهدفت منطقة قربجنوب البلاد.وفي حادث وصف بأنه، أعلنت تقارير عن، ما أسفر عنواتهم وزير الخارجية الإيرانيالولايات المتحدة بارتكاب “فظاعة”، محذرا من أنأكد وزير الدفاع الإسرائيليأن نظيره الأمريكيجدد دعم واشنطن لتل أبيب.ونقل بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن هيغسيث قوله:وفي المقابل، أعلنت واشنطن أنمع استمرار العمليات.في الجانب الاقتصادي، أعلنالسيطرة الكاملة على، وهو ممر بحري استراتيجي يمر عبرهوتوقفتفي المضيق، في حين أفادتبوقوعمع تسجيلحذرتمن أنبسبب الحرب في الشرق الأوسط.كما أعلنتتفعيل صندوق للاستقرار في الأسواق بعدوفي سياق متصل، أفادت تقارير بأنتحسبا لأزمة إمدادات محتملة نتيجة التصعيد في المنطقة.في طهران، بدت العاصمةمع بقاء السكان في منازلهم خوفا من الغارات.وقال أحد السكان إنبينما تعمل فرق الإنقاذ علىكما أعلنت السلطات الإيرانيةدون تحديد موعد جديد، في حين شهدت عدة مدنفي الأثناء، تستمرفي البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن