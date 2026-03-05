Babnet   Latest update 13:29 Tunis

مشهد غير مسبوق في سماء الخليج.. فراغ جوي واسع بسبب التصعيد العسكري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9728a9177b7.87799264_jiohlpngfqekm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 13:08 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أظهرت خريطة صادرة عن موقع "فلايت رادار" مشهداً غير مسبوق في سماء منطقة الخليج وإيران، حيث بدت الأجواء شبه خالية من الطائرات المدنية في مؤشر واضح على حجم التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

وتبرز الخريطة فراغاً ملحوظاً في الأجواء الإيرانية وكذلك في سماء عدد من دول الخليج، بعد أن عمدت شركات الطيران إلى تحويل مسارات رحلاتها بعيداً عن مناطق التوتر تفادياً لأي مخاطر محتملة.


ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي شهدت ضربات جوية وصاروخية متبادلة، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.


وتظهر بيانات تتبع الرحلات أن الطائرات المتجهة بين أوروبا وآسيا باتت تعتمد مسارات بديلة أكثر جنوباً أو تمر عبر أجواء دول بعيدة عن نطاق التصعيد، وهو ما أدى إلى زيادة زمن الرحلات وارتفاع تكاليف التشغيل.

ويعد هذا المشهد من أبرز المؤشرات على الاضطراب الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في واحدة من أكثر مناطق العالم ازدحاماً بالحركة الجوية، حيث تعبر عادة آلاف الرحلات المدنية يومياً أجواء المنطقة في رحلات تربط بين الشرق والغرب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324796

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
21°-13
21°-11
20°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>