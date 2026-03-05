مشهد غير مسبوق في سماء الخليج.. فراغ جوي واسع بسبب التصعيد العسكري
أظهرت خريطة صادرة عن موقع "فلايت رادار" مشهداً غير مسبوق في سماء منطقة الخليج وإيران، حيث بدت الأجواء شبه خالية من الطائرات المدنية في مؤشر واضح على حجم التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.
وتبرز الخريطة فراغاً ملحوظاً في الأجواء الإيرانية وكذلك في سماء عدد من دول الخليج، بعد أن عمدت شركات الطيران إلى تحويل مسارات رحلاتها بعيداً عن مناطق التوتر تفادياً لأي مخاطر محتملة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي شهدت ضربات جوية وصاروخية متبادلة، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.
وتظهر بيانات تتبع الرحلات أن الطائرات المتجهة بين أوروبا وآسيا باتت تعتمد مسارات بديلة أكثر جنوباً أو تمر عبر أجواء دول بعيدة عن نطاق التصعيد، وهو ما أدى إلى زيادة زمن الرحلات وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويعد هذا المشهد من أبرز المؤشرات على الاضطراب الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في واحدة من أكثر مناطق العالم ازدحاماً بالحركة الجوية، حيث تعبر عادة آلاف الرحلات المدنية يومياً أجواء المنطقة في رحلات تربط بين الشرق والغرب.
