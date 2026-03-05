باكو تطالب طهران بتوضيح إثر استهداف مسيرات منطقة ناختشيفان في أذربيجان

في تطور جديد للوضع في إيران، أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني دجيخون بايراموف، أن طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية استهدفت منطقة ناختشيفان الأذربيجانية.وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين، في حادثة أثارت استياء باكو ودفعها إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية احتجاجية.وأكد الوزير الأذربيجاني إدانة بلاده القاطعة لهذه الهجمات، مشددا على أن أذربيجان تحتفظ بحقها الكامل في الرد على أي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها الوطني.وفي إطار التصعيد الدبلوماسي، قررت باكو استدعاء السفير الإيراني لديها احتجاجا رسميا على هذه الهجمات بالمسيرات، مطالبة طهران بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.