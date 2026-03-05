Babnet   Latest update 08:48 Tunis

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a603b229d0d2.72447095_qojmipefkhngl.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 08:40
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج وهي تحترق حاليا.

وأشار الحرس الثوري إلى أنه "طبقا للقوانين الدولية فإن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون بيدنا"، محذرا من أن قواته ستستهدف "السفن الأمريكية والأوروبية والصهيونية حال رصدها في مضيق هرمز".

.

