لندن: المسيرة التي استهدفت قاعدة "أكروتيري" لم تنطلق من إيران

نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، عن ممثل لوزارة الدفاع البريطانية تأكيده أن الطائرة المسيرة التي هاجمت قاعدة "أكروتيري" الجوية في قبرص "لم تنطلق من الأراضي الإيرانية".وأوضحت القناة أن المصدر قال: "الطائرة المسيرة.. التي ضربت قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري بقبرص، لم تكن مُطلقة من الأراضي الإيرانية"، دون تقديم تفاصيل حول المصدر المحتمل للطائرة.في ليلة 2 مارس، وقع انفجار في منطقة قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية في قبرص، وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لاحقا تعرض القاعدة لضربة بطائرة مسيرة. كما تم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين في قبرص كانتا متجهتين نحو القاعدة البريطانية في اليوم نفسه.يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا واسعا، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران منذ 28 فيفري، مع تبادل للضربات الصاروخية والمسيرات.